Мужчину вывезли на берег озера и ограбили на 132 тысячи рублей

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Мужчину выкрали из своей квартиры, отвезли на берег озера и ограбили на 132 тысячи рублей в подмосковном Подольске. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в среду, 24 августа.

По ее словам, трое злоумышленников родом из Средней Азии, возрастом от 25 до 27 лет, ворвались в квартиру к 37-летнему жителю Подольска и силой заставили его покинуть жилище. Грабители затолкали потерпевшего в машину, отвезли в безлюдное место на берегу озера и там побили. После чего, угрожая ножом, потребовали вернуть некий «долг».

В результате пострадавший отдал злоумышленникам банковскую карту и пароли от нее. Нападавшие бросили мужчину на месте избиения, отправились в ближайшее отделение банка в Москве и обналичили 132 тысячи рублей.

Позже оперативники задержали всю шайку на одном из столичных рынков, где подозреваемые работали. При них была найдена похищенная банковская карта, а также нож, которым они угрожали жителю Подольска.

В отношении нападавших возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Всех подозреваемых заключили под стражу.

Другой случай грабежа с применением оружия произошел в Подмосковье 18 августа. Мужчина украл бутылку шампанского и порезал несколько человек ножом.