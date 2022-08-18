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Мужчина ранил трех человек ножом после кражи шампанского в Подмосковье

Александр Афонин
Происшествия
Мужчина ранил трех человек ножом после кражи шампанского в Подмосковье
Фото: shutterstock

Сотрудники полиции задержали ранее судимого жителя Средней Азии, подозреваемого в разбойном нападении в Сергиевом Посаде. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД в четверг, 18 августа.

По данным ведомства, инцидент произошел в одном из магазинов города. Злоумышленник похитил бутылку шампанского и на выходе был остановлен покупателем.

В итоге подозреваемый нанес ему несколько ударов ножом. После выхода на улицу злоумышленнику сделали замечание женщина и мужчина.

В результате он совершил на них нападение, из-за чего пару доставили в больницу. По прибытии на место происшествия сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали подозреваемого.

Вскоре злоумышленника доставили в отделение, где у него изъяли нож. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», фигуранта заключили под стражу.

До этого сообщалось, что два грабителя в подмосковном Пущине проникли в квартиру местного жителя и вынесли сейф с оружием и драгоценностями. Злоумышленники отжали балконную дверь квартиры на первом этаже и напали на жильца.

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