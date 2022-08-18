Грабители вынесли сейф с оружием и драгоценностями из квартиры в Подмосковье

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Два грабителя в подмосковном Пущино проникли ночью в квартиру местного жителя и вынесли сейф с оружием и драгоценностями. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в четверг, 18 августа.

По ее словам, злоумышленники отжали балконную дверь квартиры на первом этаже и напали на жильца. Угрожая ножом грабители продвинулись в квартиру и похитили сейф с гладкоствольным оружием, украшениями, банковской картой и наличными. Примерная стоимость украденного оценивается в 400 тысяч рублей.

Как только разбойники скрылись, 18-летний юноша вызвал полицию.

По факту вооруженного ограбления следователи возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Позже, по подозрению в совершении преступления были задержаны два гражданина одной из республик ближнего зарубежья в возрасте 27 и 30 лет. На данный момент оба подозреваемых заключены под стражу.

Другой случай вооруженного разбоя произошел в Москве, у торгового центра на Рязанском проспекте. Злоумышленники отобрали у прохожего сумку с тремя миллионами рублей.