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Три миллиона рублей отобрали у мужчины на юго-востоке столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Три миллиона рублей отобрали у мужчины на юго-востоке столицы
Фото: depositphotos
Россия, Москва, Рязанский проспект Карта всех событий

В Москве, в районе Рязанского проспекта, трое разбойников напали на мужчину и отобрали сумку с наличностью. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь в среду, 17 августа.

По ее словам, трое мужчин в возрасте от 29 до 35 лет, один из которых был ранее судим, напали на прохожих у торгового центра на Рязанском проспекте. Они распылили в них газовый баллончик и отобрали рюкзак с наличными. По словам пострадавших, в сумке находилось три миллиона рублей.

Полицию вызвала женщина, котора стала случайным свидетелем нападения

Вскоре после этого злоумышленников задержали. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Фигуранты заключены под стражу.

Представитель ведомства уточнила, что один из потерпевших госпитализирован с травмой головы и ожогом глаз.

Другой случай произошел 16 августа, когда молодой человек попытался сбежать из пункта выдачи товаров интернет-магазина, не заплатив за товар.

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