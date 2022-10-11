Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Андрей Бочкарев: Вестибюли станции «Печатники» БКЛ будут напоминать книжные полки

Анастасия Колоскова
Город
Андрей Бочкарев: Вестибюли станции «Печатники» БКЛ будут напоминать книжные полки
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, метро Печатники Карта всех событий

Наземные вестибюли станции «Печатники» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, согласно задумке архитекторов, будут выполнены в черно-серой гамме, а по форме — напоминать книжные полки. Об этом во вторник, 11 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В вестибюле № 1, который обеспечивает вход на станцию БКЛ и пересадку на «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии метро, продолжается отделка внутренних помещений алюминиевыми панелями, а также ведется устройство конструкций фасада для его последующей облицовки панелями, — рассказал он.

По словам заммэра, первый вестибюль также позволит попасть на станцию со стороны улицы Гурьянова. Второй вестибюль будет служить входом на будущую станцию «Печатники» БКЛ с Шоссейной улицы и позволит также перейти на платформу Печатники МЦД-2. В настоящее время специалисты приступили к облицовке стен алюминиевыми панелями и скоро начнут отделку фасада. Также в вестибюлях идет монтаж инженерных систем и оборудования.

Андрей Бочкарев: Вестибюли станции «Печатники» БКЛ будут напоминать книжные полки Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

На базе станции «Печатники» БКЛ будет организован транспортно-пересадочный узел. Он объединит две станции метро, железнодорожную платформу, а также остановки автобусов. Узел будет включать также здание для работников восточного участка БКЛ, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Бочкарев сообщил, что специалисты завершают монтаж инженерного оборудования в вестибюле станции «Рижская» БКЛ.

Транспорт Строительство Большая Кольцевая линия (БКЛ) Андрей Бочкарев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бизнес на живых созданиях

Александр Лосото
Александр Лосото

Как снизить цены на здоровье

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Преподобный Сергий и Русь его времени

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Все мнения
О проекте