Андрей Бочкарев: Вестибюли станции «Печатники» БКЛ будут напоминать книжные полки

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, метро Печатники Карта всех событий

Наземные вестибюли станции «Печатники» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, согласно задумке архитекторов, будут выполнены в черно-серой гамме, а по форме — напоминать книжные полки. Об этом во вторник, 11 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В вестибюле № 1, который обеспечивает вход на станцию БКЛ и пересадку на «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии метро, продолжается отделка внутренних помещений алюминиевыми панелями, а также ведется устройство конструкций фасада для его последующей облицовки панелями, — рассказал он.

По словам заммэра, первый вестибюль также позволит попасть на станцию со стороны улицы Гурьянова. Второй вестибюль будет служить входом на будущую станцию «Печатники» БКЛ с Шоссейной улицы и позволит также перейти на платформу Печатники МЦД-2. В настоящее время специалисты приступили к облицовке стен алюминиевыми панелями и скоро начнут отделку фасада. Также в вестибюлях идет монтаж инженерных систем и оборудования.

Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

На базе станции «Печатники» БКЛ будет организован транспортно-пересадочный узел. Он объединит две станции метро, железнодорожную платформу, а также остановки автобусов. Узел будет включать также здание для работников восточного участка БКЛ, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Бочкарев сообщил, что специалисты завершают монтаж инженерного оборудования в вестибюле станции «Рижская» БКЛ.