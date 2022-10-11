Общественный транспорт Подмосковья проверили перед зимним сезоном

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Заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова рассказала о проверках общественного транспорта региона в преддверии зимнего сезона.

— Мы проверили производственные базы и практически каждый автобус. Транспорт подготовлен к зиме на 100 процентов, — отметила Кротова.

Она добавила, что в прошлом году от жителей муниципалитетов поступали жалобы о том, что автобусы ходят не по расписанию. Транспорт был переполнен, пассажирам приходилось ждать автобусы на морозе.

По словам Кротовой, выработаны решения для недопущения подобных проблем в этом году, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно избегать очередей в автобусы Подмосковья. Чтобы решить этот вопрос, нужно открывать дополнительные двери для посадки пассажиров. Посадка должна проходить через две двери, передает РИАМО.

Социальное такси Мосгортранса перевезло больше 150 тысяч человек с начала года по коллективным заявкам Всероссийского общества инвалидов. Об этом в воскресенье, 9 октября, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.