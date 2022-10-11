Эксперт рассказал, как мошенники могут украсть деньги через детей

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Привычка детей проводить все свободное время в гаджетах играет на руку киберпреступникам, которые через подростков получают возможность добраться до сбережений и персональных данных их родителей. Об этом рассказал директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

— Посредством планомерной социальной разработки преступники выстраивают доверительные отношения с ребенком. Следствием этого могут стать бесконтрольные переводы денежных средств, утечки конфиденциальной информации о семье и даже агрессивные действия детей по отношению к окружающим, — предупредил эксперт.

По его словам, для установки контакта с ребенком мошенники используют игровые чаты, группы в социальных сетях и другие площадки для общения молодежи, которые закрыты от взрослых.

Преступники «подселяют» в гаджеты вирусы, которые позволяют атаковать финансовые счета их родителей и определяют данные банковских карт. Иногда вместе с бесплатной игрой на смартфон ребенка устанавливается вирус, генерирующий сообщения, в которых требует оплата «штрафа» или перевод денег для разблокировки устройства.

Эксперт порекомендовал устанавливать на гаджеты антивирусы и пользоваться другими методами безопасности, передает «Прайм».

Заслуженный юрист России Иван Соловьев сообщил, что недавно телефонные мошенники придумали новый способ обмана россиян с помощью мессенджеров.

Он уточнил, что схема заключается в том, что жертвам звонят «сотрудники следственных органов» и выведывают их личные данные. Преступники пугают фактом «подделки документов» и попыткой похищения средств жертвы человеком с одинаковой фамилией.