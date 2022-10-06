Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Юрист Соловьев предупредил о новой тактике мошенников в мессенджерах

Юлия Курганова
Общество
Юрист Соловьев предупредил о новой тактике мошенников в мессенджерах
Фото: depositphotos

Телефонные мошенники придумали новый способ обмана россиян с помощью мессенджеров. Об этом сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Он уточнил, что схема заключается в том, что жертвам звонят «сотрудники следственных органов» и выведывают их личные данные. Преступники пугают фактом «подделки документов» и попыткой похищения средств жертвы под прикрытием одинаковой фамилии.

— Человеку становится интересно, что за однофамилец пытается посягнуть на его средства с помощью поддельной доверенности, называясь при этом его родственником, — объяснил специалист.

Потом злоумышленники сообщают, что им необходимо сверить личные данные жертвы, которые якобы предоставил преступник, с истинными. Таким образом они пытаются выведать интересующую их информацию, а особо напуганным предлагают перевести деньги на «безопасный счет», передает агентство «Прайм».

Так или иначе, жертва теряет свои средства, поэтому важно помнить: правоохранительные органы никогда не звонят ради сверки личных данных и предложения поучаствовать в следствии, заключил Соловьев.

Мошенники придумали новые схемы «откосить» от службы. В Москве начали продавать поддельные дипломы айтишников для получения отсрочки от мобилизации.

Пользователям мессенджеров стали приходить сообщения с предложением об оформлении диплома по IT-специальности.

Деньги Юристы Мошенничество
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Зубарев
Алексей Зубарев

Оказаться на границе со Средневековьем

Никита Миронов
Никита Миронов

Украина це Европа! С ножом и истериками

Никита Кричевский
Никита Кричевский

Свидетели заката европейской экономики

Ян Арт
Ян Арт

Китай нам продаст далеко не все технологии

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Будем быть

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Что дадут нам выборы в Италии

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не печальтесь заранее

Все мнения
О проекте