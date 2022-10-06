Юрист Соловьев предупредил о новой тактике мошенников в мессенджерах

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Телефонные мошенники придумали новый способ обмана россиян с помощью мессенджеров. Об этом сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Он уточнил, что схема заключается в том, что жертвам звонят «сотрудники следственных органов» и выведывают их личные данные. Преступники пугают фактом «подделки документов» и попыткой похищения средств жертвы под прикрытием одинаковой фамилии.

— Человеку становится интересно, что за однофамилец пытается посягнуть на его средства с помощью поддельной доверенности, называясь при этом его родственником, — объяснил специалист.

Потом злоумышленники сообщают, что им необходимо сверить личные данные жертвы, которые якобы предоставил преступник, с истинными. Таким образом они пытаются выведать интересующую их информацию, а особо напуганным предлагают перевести деньги на «безопасный счет», передает агентство «Прайм».

Так или иначе, жертва теряет свои средства, поэтому важно помнить: правоохранительные органы никогда не звонят ради сверки личных данных и предложения поучаствовать в следствии, заключил Соловьев.

Мошенники придумали новые схемы «откосить» от службы. В Москве начали продавать поддельные дипломы айтишников для получения отсрочки от мобилизации.

Пользователям мессенджеров стали приходить сообщения с предложением об оформлении диплома по IT-специальности.