Продам отсрочку и диплом: мошенники придумали новые схемы «откосить» от службы

Фото: АГН Москва

В Москве начали продавать поддельные дипломы айтишников для отсрочки от мобилизации.

Пользователям мессенджеров стали приходить сообщения с предложением об оформлении диплома по ИT-специальности, рассказывает ведущий аналитик крупной ИT-компании Евгений Егоров.

— Мы уже зафиксировали десятки предложений с продажей поддельного диплома. Подобных предложений в ближайшее время станет намного больше, — констатировал эксперт.

Цены на фальшивку начинаются от 16 тысяч рублей. А там дальше в ход идут уловки, которые помогают накрутить цену. Еще один вид мошенничества — «посредничество» при отсрочке от мобилизации.

— Жертве предлагают отправить фотографии своих документов и перечислить 10–30 тысяч рублей, — рассказывает юрист Московской коллегии адвокатов Сергей Авдеев. — После того как деньги поступят на счет мошенника, он перестает выходить с жертвой на связь.

Ноу-хау последних дней, когда наглость и безнаказанность уже зашкаливают: мошенники приходят по месту жительства потенциального призывника якобы с повесткой и предлагают не вручать ее гражданину, если тот заплатит кругленькую сумму.

— Многие сейчас поддаются жуткой панике, даже те, кто не подходит под критерии частичной мобилизации, — рассказал юрист Игорь Кириллов. — На них и расчет. Вместо того чтобы четко разобраться в ситуации, мужчины, в том числе и под воздействием своих родных, связываются с аферистами. Помните, уклонение от призыва на службу, если вы уже получили повестку, грозит сроком — до двух лет тюрьмы. Фальшивые документы также могут привести на скамью подсудимых.

ЦИФРА

200 тысяч мобилизованных прибыли в армию, заявил 4 октября министр обороны России Сергей Шойгу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Малькевич, медиаэксперт:

— На фоне мобилизации в России сетевые мошенники резко активизировались. Я бы призвал сейчас особенно настороженно относиться к звонкам с незнакомых номеров, неясным письмам и предложениям, а также защищать свои личные данные от утечек: не пользоваться VPN, не предоставлять свои данные при регистрации на подозрительных сайтах. Советую перепроверять информацию, которая появляется в соцсетях и «Телеграм»-каналах.