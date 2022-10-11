Внука лидера КПРФ задержали по подозрению в краже

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Россия, Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий

Депутата Мосгордумы Леонида Зюганова, который приходится внуком лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, задержали по подозрению в краже. Об этом стало известно во вторник, 11 октября.

По данным СМИ, 24 сентября депутат заправил свой Infiniti на АЗС «Роснефти», приложил карту к терминалу и, не дождавшись оплаты, уехал. Позже сотрудники компании обратились в полицию по факту кражи.

8 октября полиция остановила автомобиль политика на Кутузовском проспекте. Зюганов ни о какой краже не знал и все отрицал. Он пояснил, что это недоразумение, а также заявил, что слышал звуковой сигнал, сообщивший об оплате.

Кто в этой ситуации прав, а кто виноват, выяснят следователи, сообщает Telegram-канал Baza.

Еще один известный россиянин попал в неловкую ситуацию 23 сентября. Выяснилось, что музыкант Гарик Сукачев задолжал 500 тысяч рублей по ЖКХ. Именно эту сумму с творца взыскал Таганский районный суд.