Гарик Сукачев задолжал 500 тысяч рублей за оплату ЖКХ

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Таганский районный суд взыскал со знаменитого музыканта Гарика Сукачева более 500 тысяч рублей задолженности по ЖКХ. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда в пятницу, 23 сентября.

Иск против музыканта подало ТСЖ «Арт-Хаус». Организация также требовала взыскать с актера пени в размере 179 тысяч рублей за просрочку, однако суд удовлетворил иск частично.

— С Сукачева И. И. взыскана задолженность в пользу ТСЖ «Арт-Хаус» по оплате жилищно-коммунальных услуг в размере 514723,05 рубля, пени в размере 15 000 рублей и судебные расходы по госпошлине в размере 8497,23 рубля, — резюмировал собеседник «ВМ».

5 сентября юрист рассказал москвичам о том, кто может не оплачивать долги за ЖКХ. О том, что делать, если все же оплата накопилась и внести ее надо, «ВМ» рассказывала в специальном материале.