Юрист рассказал, кто может не оплачивать долги за ЖКХ

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Преподаватель Финансового университета при правительстве России Кирилл Данилов заявил, что долги за ЖКХ могут включать в себя основной долг и неустойку. Об этом специалист рассказал в понедельник, 5 сентября.

По его словам, гражданин может быть освобожден от уплаты долгов, если у них истек срок давности. Кроме того, не платить можно в том случае, если физическое лицо будет признано банкротом.

Эксперт добавил, что обязательства по оплате долгов могут быть исполнены за счет конкурсной массы в том случае, если в нее будет включено имущество, на которое обращено взыскание.

Данилов отметил, что обязательство по оплате долга также перестает иметь силу после смерти должника, однако долги могут перейти по наследству, передает РИА Новости.

Минстрой РФ разработал проект постановления правительства об изменении правил предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Он предусматривает списание задолженности при наличии уважительных причин для неплатежей. В дальнейшем подобная инициатива может быть видоизменена, расширив действующую форму субсидий. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал юрист, председатель Жилищного союза Москвы и член комитета Торгово-промышленной палаты по ЖКХ Константин Крохин.