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Приметы и советы

Педиатр Бережанская посоветовала не оставлять детей дома одних

Ирина Игнатенко
Общество
Педиатр Бережанская посоветовала не оставлять детей дома одних
Фото: edu.gov.ru

С наступлением каникул повышается риск чрезвычайных ситуаций и травм из-за того, что дети остаются одни дома. Врач-педиатр Юлия Бережанская дала несколько советов родителям, как снизить риск неприятных происшествий.

Эксперт отметила, что довольно часто травмы связан с падениями, неосторожным обращением с огнем.

Бережанская отметила, что стоит заранее спланировать, как ребенок будет проводить каникулы, кто будет с ним сидеть. Прежде чем уйти из дома, важно проверить квартиру на безопасность: химические вещества должны быть убраны наверх, аптечка должна находиться в недоступном месте, с ребенком нужно побеседовать о безопасности, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Многие, особенно молодые родители, задаются вопросом: с какого возраста следует приучать свое чадо к отдельной кровати. Ответить на этот вопрос «Вечерней Москве» помогла врач-педиатр Лариса Егорова.

Безопасность педиатры Дети
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