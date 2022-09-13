Педиатр рассказала, с какого возраста ребенка нужно отучать спать с родителями

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Новорожденный малыш с первых секунд своей жизни нуждается в защите и помощи родителей. Ребенок спит с мамой и папой, они активно участвуют в его становлении, следят, чтобы он развивался, рос здоровым и полноценным. Однако многие, особенно молодые родители, задаются вопросом: с какого возраста следует приучать свое чадо к отдельной кровати. Ответить на этот вопрос «Вечерней Москве» помогла врач-педиатр Лариса Егорова.

По ее словам, время, когда малышу следует спать отдельно, родители определяют сами.

— Целесообразнее, чтобы малыш спал в своей, отдельной кровати с самого первого дня, когда он вместе с мамой возвращается из родильного дома, — сказала специалист. — Это означает, что кровать малыша стоит возле маминой, и она в любой момент может протянуть руку, чтобы приласкать его, быстро взять на руки, чтобы убаюкать или покормить.

Многое, по словам эксперта, зависит от привязанности малыша к маме. Самый активный период, когда новорожденный буквально привязан к матери, — это период грудного вскармливания:

— Пока малыш на грудном молоке, ни о какой самостоятельности и речи быть не может. Некая самостоятельность возникает, когда ребенка отучают от груди и он начинает переходить на смеси и иные виды питания.

Егорова уточнила, что спать в одной кровати с ребенком неправильно, потому что во время сна есть опасность задеть малыша и нанести ему травмы:

— Не стоит укладывать малыша в одну с родителями кровать. Это чревато последствиями в виде повреждения мягких тканей или еще не сформировавшихся костей. Даже если ребенок капризничает, постоянно тянется к вам, все равно стоит изначально приучить его спать отдельно от мамы и папы.

Эксперт добавила, что ребенок становится более самостоятельным после года жизни. Кроме того, оптимальный возраст для постепенного отучивания от совместного сна — тоже год–полтора. Именно в это время малыш постепенно перестает просыпаться в ночное время, чтобы попить или поесть, что может помочь быстрее привыкнуть к раздельному отдыху, заключила педиатр.