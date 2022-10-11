Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Мужчина изнасиловал знакомого ребенка на западе столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина изнасиловал знакомого ребенка на западе столицы
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

Мужчина на западе столицы изнасиловал 12-летнего ребенка, с которым ранее был знаком. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 11 октября.

По ее словам, 54-летний мужчина совершил преступление в квартире жилого дома в ЗАО в октябре 2022 года. Он запугивал ребенка 2010 года рождения и угрожал причинить вред матери пострадавшего.

Родственники потерпевшего обратились в полицию. По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Мужчину задержали.

В ходе допроса обвиняемый полностью признал свою вину. 11 октября следствие запросит у Никулинского суда избрать меру пресечения для фигуранта в виде заключения под стражу.

Еще одно дело об изнасиловании расследуют на юго-востоке столицы. 2 октября мужчина избил девушку и надругался над ней.

изнасилование Западный административный округ (ЗАО) Следственный комитет Москва Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бизнес на живых созданиях

Александр Лосото
Александр Лосото

Как снизить цены на здоровье

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Преподобный Сергий и Русь его времени

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Все мнения
О проекте