Мужчина изнасиловал знакомого ребенка на западе столицы

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

Мужчина на западе столицы изнасиловал 12-летнего ребенка, с которым ранее был знаком. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 11 октября.

По ее словам, 54-летний мужчина совершил преступление в квартире жилого дома в ЗАО в октябре 2022 года. Он запугивал ребенка 2010 года рождения и угрожал причинить вред матери пострадавшего.

Родственники потерпевшего обратились в полицию. По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Мужчину задержали.

В ходе допроса обвиняемый полностью признал свою вину. 11 октября следствие запросит у Никулинского суда избрать меру пресечения для фигуранта в виде заключения под стражу.

Еще одно дело об изнасиловании расследуют на юго-востоке столицы. 2 октября мужчина избил девушку и надругался над ней.