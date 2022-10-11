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Благоустройство улиц в Красносельском районе завершилось в Москве

Лейла Алиева
Город
Благоустройство улиц в Красносельском районе завершилось в Москве
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Новорязанская улица Карта всех событий

Специалисты завершили основные работы по благоустройству улиц в Красносельском районе столицы. Об этом во вторник, 11 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В этом году обновили улицы Новорязанскую и Ольховскую, Ольховский, Басманный и 1-й Басманный переулки, Ольховский и 1-й Ольховский тупики. Главная задача благоустройства этого района — сделать общественные пространства удобными для местных жителей и тех, кто приезжает на работу или учебу, — отметил он.

В рамках проведенных работ специалисты убрали под землю кабельные линии, обустроили дополнительные элементы водосточной сети и новые дождеприемные колодцы. Кроме того, тротуары стали шире, а асфальт на проезжей части заменили.

Также сделаны удобные парковочные карманы, установлены пять остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью. На территории установили свыше 170 фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светильниками, а также разбили почти 10 тысяч квадратных метров газона. В настоящее время начались работы по высадке кустарников, а поздней осенью посадят более 30 деревьев, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого специалисты обустроили две спортплощадки в рамках благоустройства территории рядом со станцией «Сокольники» БКЛ.

Также до конца года в столице планируется завершить строительство и обустройство еще двух футбольных полей в Зеленограде. Всего с 2011 года в городе построили и реконструировали 12 объектов с футбольными полями.

Благоустройство Красносельский район Москва
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