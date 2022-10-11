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Полиция изъяла килограмм мефедрона у наркоторговца в Новой Москве

Степан Жирнов
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Полиция изъяла килограмм мефедрона у наркоторговца в Новой Москве
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Россия, Москва, поселение Сосенское, деревня Сосенки Карта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов изъяли килограмм мефедрона у наркоторговца в ТиНАО. Об это «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин во вторник, 11 октября.

По его словам, 28-летний подозреваемый в сбыте наркотиков был задержан в деревне Сосенки. При осмотре автомобиля, в котором ехал мужчина, полицейские обнаружили пакет с мефедроном, общая масса которого составила один килограмм.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

При обыске дома задержанного сотрудники правоохранительных органов обнаружили весы и упаковочный материал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Фигурант заключен под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Еще одного наркоторговца задержали в Подмосковье 7 октября. При осмотре у иностранца обнаружили 50 свертков с метадоном.

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