Полиция изъяла килограмм мефедрона у наркоторговца в Новой Москве

Сотрудники правоохранительных органов изъяли килограмм мефедрона у наркоторговца в ТиНАО. Об это «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин во вторник, 11 октября.
По его словам, 28-летний подозреваемый в сбыте наркотиков был задержан в деревне Сосенки. При осмотре автомобиля, в котором ехал мужчина, полицейские обнаружили пакет с мефедроном, общая масса которого составила один килограмм.
При обыске дома задержанного сотрудники правоохранительных органов обнаружили весы и упаковочный материал.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Фигурант заключен под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Еще одного наркоторговца задержали в Подмосковье 7 октября. При осмотре у иностранца обнаружили 50 свертков с метадоном.