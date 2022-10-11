Евросоюз оценил стоимость санкций против России в 123 миллиарда евро

Стоимость всех антироссийских санкций после согласования Евросоюзом восьмого пакета ограничений составляет около 123 миллиардов евро. Об этом во вторник, 11 октября, сообщает РБК со ссылкой на материалы Европейской комиссии (ЕК).
— Под этой суммой ЕК понимает объемы двусторонней торговли России и стран ЕС, существовавшие в 2021 году, но теперь невозможные из-за формальных санкций, — уточняет издание.
Указанная сумма соответствует 40 процентам всего товарного оборота между Россией и Евросоюзом за предыдущий год.
Согласно приведенным ЕК данным, новые ограничения коснутся импорта продукции из России в ЕС на сумму семь миллиардов евро. Ограничения на российские поставки в Европе оценили почти в 90 миллиардов евро.
Отмечается, что до нового пакета ЕК оценивала объем ограничений экспорта товаров и технологий в Россию в 24,8 миллиарда евро, а после — почти в 30 миллиардов евро.
При этом потери из-за запрета на экспорт услуг ЕС в РФ составляют три миллиарда евро, передает издание.
До этого сообщалось, что в очередном пакете антироссийских санкций, который был принят 6 октября, эксперты заметили новый подход, приближающий устройство европейских санкционных ограничений к американскому.