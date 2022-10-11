Евросоюз оценил стоимость санкций против России в 123 миллиарда евро

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Стоимость всех антироссийских санкций после согласования Евросоюзом восьмого пакета ограничений составляет около 123 миллиардов евро. Об этом во вторник, 11 октября, сообщает РБК со ссылкой на материалы Европейской комиссии (ЕК).

— Под этой суммой ЕК понимает объемы двусторонней торговли России и стран ЕС, существовавшие в 2021 году, но теперь невозможные из-за формальных санкций, — уточняет издание.

Указанная сумма соответствует 40 процентам всего товарного оборота между Россией и Евросоюзом за предыдущий год.

Согласно приведенным ЕК данным, новые ограничения коснутся импорта продукции из России в ЕС на сумму семь миллиардов евро. Ограничения на российские поставки в Европе оценили почти в 90 миллиардов евро.

Отмечается, что до нового пакета ЕК оценивала объем ограничений экспорта товаров и технологий в Россию в 24,8 миллиарда евро, а после — почти в 30 миллиардов евро.

При этом потери из-за запрета на экспорт услуг ЕС в РФ составляют три миллиарда евро, передает издание.

До этого сообщалось, что в очередном пакете антироссийских санкций, который был принят 6 октября, эксперты заметили новый подход, приближающий устройство европейских санкционных ограничений к американскому.