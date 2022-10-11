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Москва выставила на торги здание под кафе в Измайловском парке

Лейла Алиева
Город
Москва выставила на торги здание под кафе в Измайловском парке
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Народный проспект, 17с28 Карта всех событий

У столичных предпринимателей появится возможность приобрести на городских торгах здание под открытие кафе или ресторана на востоке города. Об этом во вторник, 11 октября, сообщил глава Департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Здание площадью 1,1 тысячи квадратных метров находится у главного входа в Измайловский парк рядом со станцией Соколиная Гора Московского центрального кольца и парковкой.

— Москва предоставляет предпринимателям возможность ведения бизнеса в общественных пространствах города на выгодных условиях — за счет круглогодичной посещаемости в парках есть ежедневный поток клиентов, — рассказал Щербаков.

В подвальном этаже кирпичного здания оборудованы производственные цеха, кладовки, холодильники и склады. Первый этаж разделили на залы для посетителей, гардеробную, санузлы, служебные и подсобные помещения. Подать заявку могут любые физические и юридические лица до 31 октября, а торги состоятся онлайн 2 ноября на электронной площадке «Росэлторг», передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что город до конца текущего года выставит на торги право аренды земельного участка для строительства автомоечного комплекса с магазином.

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