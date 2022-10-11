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«Стать хозяином своей жизни»: психиатр рассказал о важности сепарации от родителей

Виктория Непомнищева

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Общество
«Стать хозяином своей жизни»: психиатр рассказал о важности сепарации от родителей
Фото: pexels.com/Gustavo Fring

Сепарация в психологии — это процесс отделения ребенка от родителей, когда он постепенно становится самостоятельным и независимым человеком. При этом его отношения с родителями из иерархических, в которых он занимает подчиненное положение, переходят в равноправные отношения взрослых со взрослым. О важности этого процесса рассказала «Вечерней Москве» врач-психиатр, психотерапевт тверской клиники «РЖД-Медицина» Александра Кадрова.

Процесс сепарации, как ни странно, начинается с рождения: в первые месяцы жизни младенец полностью зависит от мамы и ничего не умеет, но вскоре начинает сам выполнять простые действия — садиться, ходить, есть ложкой, копировать взрослых.

— В три года ребенок осознает, что он отдельная личность со своими желаниями, которые могут не совпадать с желаниями родителей. Главные слова этого периода — «нет» и «я сам». Ребенок проявляет свою волю, упрямится, возражает, не слушается, — рассказала Кадрова.

В возрасте от четырех до восьми лет начинается социализация: ребенок учится выстраивать отношения со сверстниками, у него появляется свой круг общения. Родители перестают быть единственным источником информации о мире.

— Между 8 и 12 годами дети познают школу, у них появляются интересы вне дома. В этом возрасте развивается волевая сфера личности: это значит, что ребенок учится собираться и делать то, что надо, — рассказала собеседница «ВМ».

От 12 до 18 лет — самая сложная стадия взросления: подростковый возраст, пояснила Кадрова. Ребенок начинает замечать недостатки родителей, их авторитет в его глазах падает. Зато возрастает влияние окружения, сверстников, на которых подросток и ориентируется в первую очередь. Происходит «бунт»: дети перестают слушаться, протестуют против ограничений, контроля, вмешательства в личную жизнь, требуют признания своей взрослости и независимости.

Примерно в 17–20 лет повзрослевший ребенок не просто готов к отделению — в норме именно так и должно произойти, подчеркнула врач.

— Сепарация позволяет человеку стать хозяином своей жизни, свободно ей распоряжаться и получать от нее удовлетворение. Он становится независимым и обретает уверенность в себе, может направить свою энергию на достижение своих истинных целей, а не на попытку соответствовать чьим-то ожиданиям, — отметила Кадрова.

В процессе сепарации человек обучается выстраивать личные границы, отходить от паттернов, усвоенных в детстве. Это умение необходимо для автономной личности, оно дает возможность построить здоровые отношения в семье, с друзьями, с коллегами на работе. В будущем человек сможет уважительно относиться к личным границам собственных детей и поддерживать их во время взросления, заключила специалист.

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