Полиция накрыла крупную порностудию

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Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность крупной организации по производству порнографии в Ульяновской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк во вторник, 11 октября.

По ее словам, трое жителей Ульяновска организовали прямые трансляции откровенного содержания на специальном ресурсе. Пользователи вносили оплату и могли смотреть на девушек и общаться с ними в чате. Для съемок был арендован коттедж с несколькими комнатами.

По предварительным данным, мужчина выполнял организаторскую функцию и отвечал за техническое обеспечение предприятия, а также за распределение доходов. Его сообщницы искали моделей и занимались их обучением. Полиция считает, что на организацию трудились около 100 девушек в возрасте от 18 до 24 лет.

— Подозреваемые были задержаны оперативниками при содействии сотрудников спецподразделения Росгвардии. Во время обысков у них изъято оборудование для ведения онлайн-трансляций, компьютерная техника, средства связи, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение, — уточнила Ирина Волк.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов». Мужчина отправлен под домашний арест, его сообщницы находятся под подпиской о невыезде.

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