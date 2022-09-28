Массажный салон в Подмосковье оказался публичным домом

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Россия, Московская область, Химки, улица Горшина Карта всех событий

Сотрудники полиции накрыли публичный дом в подмосковных Химках. Заведение маскировалось под массажный салон. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в среду, 28 сентября.

По ее словам, полицейские в результате оперативно-разыскных действий обнаружили в многоквартирном доме на улице Горшина салон, в котором под видом эротического массажа оказывались интимные услуги.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

По указанному адресу сотрудники правоохранительных органов задержали четырех женщин в возрасте от 31 до 42 лет. В их отношении составлены административные протоколы по статье «Занятие проституцией».

При обыске помещения полицейские нашли и изъяли мобильные телефоны с указанием имен «сотрудниц», финансовые документы и алкоголь.

По подозрению в организации этого публичного дома задержана 36-летняя жительница Ульяновской области. В ходе личного досмотра у нее обнаружены и изъяты деньги, полученные от клиентов. В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». Фигурантка находится под подпиской о невыезде.

Еще один публичный дом закрыли на юго-западе столицы 29 августа. Задержаны были три девушки в возрасте от 18 до 21 года, а также организатор — 35-летняя женщина.