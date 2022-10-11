Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Глупости»: Зюганов отреагировал на сообщения о задержании внука

Лейла Алиева
Общество
«Глупости»: Зюганов отреагировал на сообщения о задержании внука
Фото: Пресс-служба Госдумы

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал сообщения о задержании его внука Леонида во вторник, 11 октября.

— Всякие глупости не комментирую, — заявил он.

В свою очередь пресс-секретарь партии Александр Ющенко добавил, что не знает о случившемся и не верит, что такое могло произойти. По словам главы коммунистов в Мосгордуме Николая Зубрилина, данная история является фейком, передает RTV.

Депутата Мосгордумы Леонида Зюганова, который приходится внуком лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, задержали по подозрению в краже в этот же день. Как стало известно, 24 сентября он заправил свой автомобиль на АЗС «Роснефти», приложил карту к терминалу и, не дождавшись оплаты, уехал. По данным сотрудников заправки деньги не были переведены компании, потому они запомнили машину и обратились позже в полицию по факту кражи.

Сам же депутат назвал это недоразумением и заявил, что слышал звуковой сигнал, сообщивший об оплате. Кто в этой ситуации прав, а кто виноват, выяснят следователи.

Депутаты Геннадий Зюганов «Роснефть» Задержания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бизнес на живых созданиях

Александр Лосото
Александр Лосото

Как снизить цены на здоровье

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Преподобный Сергий и Русь его времени

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Все мнения
О проекте