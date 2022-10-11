«Глупости»: Зюганов отреагировал на сообщения о задержании внука

Фото: Пресс-служба Госдумы

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал сообщения о задержании его внука Леонида во вторник, 11 октября.

— Всякие глупости не комментирую, — заявил он.

В свою очередь пресс-секретарь партии Александр Ющенко добавил, что не знает о случившемся и не верит, что такое могло произойти. По словам главы коммунистов в Мосгордуме Николая Зубрилина, данная история является фейком, передает RTV.

Депутата Мосгордумы Леонида Зюганова, который приходится внуком лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, задержали по подозрению в краже в этот же день. Как стало известно, 24 сентября он заправил свой автомобиль на АЗС «Роснефти», приложил карту к терминалу и, не дождавшись оплаты, уехал. По данным сотрудников заправки деньги не были переведены компании, потому они запомнили машину и обратились позже в полицию по факту кражи.

Сам же депутат назвал это недоразумением и заявил, что слышал звуковой сигнал, сообщивший об оплате. Кто в этой ситуации прав, а кто виноват, выяснят следователи.