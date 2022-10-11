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Путевые стены шести станций метро отремонтируют в Москве

Лейла Алиева
Город
Путевые стены шести станций метро отремонтируют в Москве
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Россия, Москва, Замоскворецкая линия, метро Водный стадион Карта всех событий

Специалисты продолжают ремонт путевых стен на столичных станциях метро. Об этом во вторник, 11 октября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Путевые стены влияют на внешний вид станций и безопасность поездок. В ходе ремонта путевых стен мы используем износостойкие материалы российского производства, которые внешне не отличаются от старых, но прослужат дольше. За последние несколько лет обновили путевые стены на пяти станциях, сейчас идут работы на шести станциях, — рассказал он.

Уточняется, что все работы проводятся ночью, чтобы не мешать поездкам. Так, на станциях «Водный стадион» и «Речной вокзал» специалисты уже укладывают плитку. Кроме того, скоро завершатся работы на станциях «Молодежная», «Спортивная», «Таганская» и «Волгоградский проспект», передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что специалисты завершают монтаж инженерного оборудования в вестибюле станции «Рижская» БКЛ.

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