Число погибших в ДТП на дорогах столицы уменьшилось на девять процентов в 2022 году

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах столицы за девять месяцев 2022 года снизилось на 9 процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы во вторник, 11 октября.

По информации ведомства, снизилось и количество пострадавших. Ранения получили на шесть процентов меньше людей, чем за аналогичный период 2021 года. На шесть с половиной процентов уменьшилось и общее количество ДТП на дорогах столицы.

Самыми частыми авариями стали столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. Последних на девять месяцев зарегистрировано 1815 случаев, в которых погибло 94 человека, и еще 1797 получили ранения.

ГИБДД регулярно ведет статистику происшествий на дорогах. В понедельник, 10 числа, ведомство отчиталось о том, что на дорогах за прошедшую неделю пострадало 18 детей.