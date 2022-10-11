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Приметы и советы

Более 400 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов появятся в Москве

Анастасия Колоскова
Город
Более 400 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов появятся в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Свыше 400 ультрабыстрых зарядных станций, предназначенных для электробусов, установят в Москве в ближайшие несколько лет. Об этом во вторник, 11 октября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Продолжаем устанавливать зарядные станции для электробусов, чтобы запустить еще больше маршрутов самого современного транспорта. В 2023–2024 годах в Москве появятся более 400 ультрабыстрых зарядных станций, — отметил Ликсутов.

В пресс-службе департамента уточнили, что в следующем году для увеличения числа маршрутов электробусов в столице добавят 270 ультрабыстрых зарядных станций. Они позволяют подзарядить электробус за 6–10 минут. При этом ультрабыстрые зарядные станции могут работать при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов и подходят для электробусов различных производителей, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что в преддверии начала сезонных заболеваний в Москве усилили контроль за санитарным состоянием автобусов и электробусов.

Транспорт Электробусы Зарядные станции
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