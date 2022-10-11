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«Мы не спасем весь мир»: акция протеста за отмену антироссийских санкций прошла в ФРГ

Лейла Алиева
В мире
«Мы не спасем весь мир»: акция протеста за отмену антироссийских санкций прошла в ФРГ
Фото: Pixabay

Почти семь тысяч человек вышли на протесты более чем в 15 городах восточной части Германии. Об этом во вторник, 11 октября, сообщает немецкое информационное агентство DPA.

В Шверине и Нойбранденбурге жители требовали доступную для населения энергетическую политику, мирные переговоры, отмену антироссийских санкций, а также прекращение поставок вооружений Украине. Демонстранты в Магдебурге вышли с плакатами, на которых было написано: «Остановите ложь о поставках газа»; «Мы не спасем весь мир»; «Остановите взрывной рост цен ради мира, свободы и процветания».

Подобные акции также прошли на землях Саксония-Анхальт, Тюрингия и Саксония.

Еще одна акция протеста прошла 2 октября в немецком городе Цвиккау, которая была направлена против энергетической политики правительства Германии и санкций в отношении России. В аналогичной акции, которая прошла за неделю до этого, приняли участие несколько тысяч человек.

В этот же день в Кишиневе в акции протеста приняли участие десятки тысяч человек. В процессе мероприятия митингующие установили 50 палаток у администрации президента. Их общее число возросло до 320.

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