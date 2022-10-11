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Пьяного водителя-рецидивиста поймали на юго-западе столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Пьяного водителя-рецидивиста поймали на юго-западе столицы
Фото: moscow-live
Россия, Москва, улица Академика Волгина Карта всех событий

Пьяного водителя-рецидивиста поймали на юго-западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮЗАО во вторник, 11 октября.

По информации ведомства, сотрудники правоохранительных органов остановили водителя автомобиля «Лада» с явными признаками алкогольного опьянения на улице Академика Волгина. На законное требование сотрудников полиции пойти медицинское освидетельствование водитель ответил отказом, в связи с чем был составлен протокол «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

В ходе дальнейших разбирательств выяснилось, что мужчину ранее уже привлекали к ответственности за подобные правонарушения, и даже лишали водительских прав на год и шесть месяцев.

По данному факту в отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Любитель пьяной езды находится под подпиской о невыезде.

Еще один выпивший водитель на юго-западе столицы попытался подкупить инспектора 7 октября. Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

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