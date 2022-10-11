«Привести голову в порядок»: психолог объяснила, как помочь себе при переутомлении

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Многие жители столицы не раз чувствовали усталость из-за быстрого темпа жизни в мегаполисе. Психолог Наталья Наумова рассказала «Вечерней Москве», как заботиться о своем психоэмоциональном состоянии во время переутомления.

По ее словам, большое количество негативных мыслей могут выматывать человека. Важно найти причины для беспокойства и устранить их.

— Переутомление часто связано с мыслями и ощущениями в теле. Важно пересмотреть в целом, какие мысли беспокоят человека на данный момент. Как правило, существуют причины для тревог и беспокойств. Я советую привести голову в порядок и смотреть позитивно на моменты своей жизни, — сказала Наумова.

Психолог советуют постепенно заканчивать давно нерешенные дела, чтобы освободиться от них:

— Если у человека накопилось много нерешенных дел, то важно начать их выполнять постепенно. Незаконченные и запланированные дела приводят к унынию. Также важно планировать свою жизнь и двигаться постепенно.

Специалист напомнила, что бытовая и рабочая рутина может негативно влиять на психическое состояние человека. Необходимо разнообразить свою жизнь разными хобби и развлечениями.

— Жизнь не должна сводиться только к бытовым заботам и работе. Обязательно должно быть какое-то развлечение, хобби, которое приносит удовольствие. Отлично подойдет для этого чтение книг, просмотр фильмов, встречи с друзьями, походы в театры или музеи. В жизни должно быть разнообразие, — уверена Наумова.

Ранее клинический психолог, нейропсихолог Карина Денисова объяснила, как одолеть осеннюю хандру и не впасть в депрессию. Эксперт отметила, что важно не пропустить первые изменения в организме.

Первое, на что нужно обратить внимание, по ее словам, — это настроение, а именно появление беспричинных раздражительности, тревоги, апатии. Важно это потому, что эти симптомы обычно сопровождают начало депрессии, которая является довольно серьезным заболеванием.

Тревожными факторами также являются снижение аппетита, либидо, слишком ранние утренние пробуждения, ощущение слабости и упадка сил.