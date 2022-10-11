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Стартовали работы по консервации на зиму фонтана «Золотой колос» на ВДНХ

Лейла Алиева
Город
Стартовали работы по консервации на зиму фонтана «Золотой колос» на ВДНХ
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Специалисты приступили к консервации на зиму фонтана «Золотой колос» на ВДНХ. Об этом во вторник, 11 октября, сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства.

— «Золотой колос» — объект культурного наследия и самый необычный фонтан ВДНХ. Сооружение высотой 16 метров расположено в центре Третьего Каменского пруда. Из него бьют 66 струй воды, 30 из них достигают 25 метров в высоту. В 2018 году «Золотой колос» отреставрировали, и он вновь заработал после 30 лет перерыва, — говорится в сообщении.

Сначала нижнюю часть фонтана, декоративные элементы и гранитный постамент промыли с помощью аппарата высокого давления. После этого рабочие вручную протерли смальты мягкими щетками, а верхушку сооружения очистят промышленные альпинисты. После промывки светильники вокруг фонтана укроют на зиму деревянными коробами, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

1 октября в Москве завершился сезон работы городских фонтанов. В столице на данный момент работают около 600 фонтанов, среди которых есть традиционные, «сухие», плавающие, музыкальные и светодинамические.

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