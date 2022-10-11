Вирусолог Аграновский оценил опасность нового штамма коронавируса «цербер»

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Ученые сообщили о том, что в мире распространяется мутировавшая форма «омикрона» — новый вариант COVID-19 «цербер». Доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский рассказал, нужно ли опасаться роста числа заражений новым подвидом.

Вирусолог отметил, что новые штаммы возникают периодически.

— Я не вижу пока никаких принципиально новых свойств, которые могли бы представлять большую угрозу, чем та, которая была раньше, — рассказал он о новом штамме в комментарии Общественной службе новостей.

Аграновский пояснил, что штаммы группы «омикрон» являются очень заразными, но при этом чисто смертей от него остается на низком уровне.

Врач также напомнил о необходимости вакцинации против коронавирусной инфекции.

Ранее ученые сообщили, что европейские страны рискуют столкнуться с новой волной коронавируса из-за подвида «омикрон»-штамма «цербер», который стремительно распространяется в Великобритании, передает Nation news.

До этого Росстат принял решение прекратить публикацию оперативных данных о смертности от коронавируса. Это произошло из-за снижения числа смертей среди зараженных COVID-19.