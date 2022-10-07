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Росстат прекратил публикацию данных о смертности от COVID-19

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Росстат прекратил публикацию данных о смертности от COVID-19
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Росстат принял решение прекратить публикацию оперативных данных о смертности от коронавируса в связи со снижением количества смертей среди зараженных COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 7 октября.

— Очевидное снижение числа смертей тех, у кого был диагностирован вирус COVID-19, позволило Росстату принять решение о прекращении оперативной публикации смертности от коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении.

В Росстате пояснили, что с начала 2022 года смертность от COVID-19 значительно сокращалась на протяжении всего лета. Так, например, в августе смертность от вируса снизилась более чем на 90 процентов.

Кроме того, по данным статистического ведомства, число смертей среди инфицированных коронавирусом ниже, чем количество умерших от болезней системы кровообращения, новообразований и других заболеваний.

Информация о числе погибших в 2022 году с указанием причин смерти будет опубликована в июне 2023 года, передает РИА Новости.

После COVID-19 у некоторых людей развивается постковидный синдром. Ученые из Гарвардского университета выявили, что эта проблема намного чаще встречается у тех, кого перед заражением беспокоили депрессия, тревожность, стресс, одиночество или страх заболеть.

Иммунолог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве», действительно ли психические болезни являются причиной возникновения постковидного синдрома.

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