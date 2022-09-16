Иммунолог Болибок рассказал, как коронавирус влияет на людей с психическими заболеваниями

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После COVID-19 у некоторых людей развивается постковидный синдром. Ученые из Гарвардского университета выявили, что эта проблема намного чаще встречается у тех, кого перед заражением беспокоили депрессия, тревожность, стресс, одиночество или страх заболеть. Иммунолог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве», действительно ли психические болезни являются причиной возникновения постковидного синдрома.

По его словам, посковидный синдром характеризуется большим набором симптомов, которые у всех проявляются в разной степени. Например, это могут быть как ментальные, так и соматические проблемы.

— Само понятие постковидного синдрома до конца не определено. Обычно в него входит перечень ментальных и соматических проблем, а также общие симптомы, такие как слабость, усталость, пониженная работоспособность. Это очень сложная и обширная проблема, — отметил Болибок.

Иммунолог считает, что коронавирус активизирует болезни, которые уже имеются у человека. Именно поэтому у людей с психическими заболеваниями он может быть более выраженным.

— Коронавирус проявляет все проблемы, которые были у человека до заболевания. Например, если он страдал соматическим заболеванием, оно усугубится. То же самое касается и психических заболеваний. Коронавирус переводит болезни из субклинического течения в явно выраженную клинику, — подчеркнул Болибок.

Врач также рассказал, что его пациенты часто жалуются на умственные проблемы:

— Ко мне обращаются пациенты с постковидным синдромом, которые жалуются на умственные проблемы. Люди часто страдают снижением памяти, не могут продолжать профессиональную деятельность. Например, одна из моих пациенток после коронавируса не может складывать простые цифры в уме, хотя раньше для нее не составляло труда прибавить трехзначные. Если у человека до заражения наблюдалась депрессия или тревожность, после выздоровления эти болезни будут прогрессировать.