Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Врач Мясников рассказал, можно ли отличить симптомы коронавируса и гриппа

Анастасия Харламова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Врач Мясников рассказал, можно ли отличить симптомы коронавируса и гриппа
Фото: shutterstock

Отличить симптомы коронавируса и гриппа невозможно без клинических исследований. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач Александр Мясников.

— Никак нельзя отличить клинические симптомы коронавируса и гриппа. Например, в обоих случаях может пропадать обоняние, появиться вирусная пневмония, цитокиновый шторм и многие другие одинаковые проявления. Ни один грамотный врач без теста не сможет точно сказать, какое из двух заболеваний у пациента, — заявил Мясников.

Врач подчеркнул, что на данный момент вакцинация не защищает от гриппа и коронавируса. Однако с помощью нее можно облегчить течение заболевания.

— Обезопасить себя от заражения коронавирусом и гриппом можно с помощью вакцинации. Однако отмечу, что на данный момент прививка имеет не очень выраженный эффект при данных заболеваниях. Вакцина от гриппа разрабатывается каждый год. Сейчас было не до этого, поэтому она будет как пальцем в небо. Более того, вакцина от коронавируса также не предохраняет от «омикрона», но снижает тяжесть течения заболевания, — отметил он.

Специалист посоветовал соблюдать все правила, которые были актуальны последние два года, чтобы минимизировать вероятность заражения данными заболеваниями:

— Я настоятельно рекомендую избегать мест с большим скоплением людей, укреплять иммунитет и оставаться дома при малейших признаках заражения.

Ранее инфекционист Елена Мескина напомнила «Вечерней Москве» об эффективных методах защиты от простудных заболеваний. По ее словам, вакцинация — лучший способ избежать заражения гриппом. Это заболевание еще более заразное, чем коронавирус, отметила специалист.

Врач уверена, что при первых признаках простуды нужно оставаться дома, чтобы не подвергать опасности инфицирования окружающих. Собеседница «ВМ» добавила, что ношение масок в общественных местах и мытье рук смогут предотвратить заражение гриппом и ОРВИ. Особенно важно не пренебрегать данными видами защиты пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями.

Врачи Грипп Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Свет клином не сошелся

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспортный сервис улучшается

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

XXI век: человек и техника

Андрей Лукутин
Андрей Лукутин

К традициям пусть приобщает семья

Юрий Московский
Юрий Московский

Русское никуда не исчезнет

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Проводили лето весело с песнями и рекордами

Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Все мнения
О проекте