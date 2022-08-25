«Заразнее ковида»: инфекционист Мескина рассказала, как подготовиться к сезону гриппа и ОРВИ

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Совсем скоро наступит сезон гриппа и ОРВИ. Инфекционист Елена Мескина напомнила об эффективных методах защиты от простудных заболеваний.

По ее словам, вакцинация - лучший способ избежать заражения гриппом. Это заболевание еще более заразное, чем коронавирус, отметила специалист.

— Прежде всего, необходимо сделать прививку от гриппа. Учитывая, что сейчас нет жестких ограничительных мер, вакцинация занимает ведущую роль в профилактике гриппа. Также нужно соблюдать все принципы, которые мы отрабатывали во время пандемии коронавируса. Грипп гораздо более заразный. А самое главное, что он быстрее развивается и превращается в болезнь после заражения, — предупредила Мескина.

Врач уверена, что при первых признаках простуда нужно оставаться дома, чтобы подвергать опасности инфицирования окружающих.

— Принципиальное значение имеет, наш уровень социального сознания. Если человек за болел, сначала трудно будет предсказать чем: гриппом, ОРВИ или коронавирусом. Однако в любом случае необходимо остаться дома и не заражать других людей в транспорте, в офисе и других общественных местах. Это очень важно, — сказала инфекционист.

Собеседница «ВМ» добавила, что ношение масок в общественных местах и мытье рук сможет предотвратить заражение гриппом и ОРВИ. Особенно важно не пренебрегать данными видами защиты пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями.

— Кроме того, я рекомендую не пренебрегать неспецифическими мерами защиты, о которым мы тоже очень хорошо узнали на фоне пандемии COVID-19. Например, мыть руки и носить маски. Людям пожилого возраста, лицам с хроническими заболеваниями принципиально важно надевать маску в местах, где грипп и ОРВИ могут особенно распространятся: в магазинах, торговых центрах, поликлиниках, — подытожила Мескина.

Ранее доктор медицинских наук, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова рассказала «Вечерней Москве», о том, какие существуют вакцины от гриппа. По словам вирусолога, вакцина способствует выработке специфических защитных антител в ответ на введение антигенов, которые есть у изменчивого вируса.

Кроме того, она добавила, что на сегодняшний день прививки против гриппа могут обеспечить защиту от тяжелого течения болезни. На основе имеющихся вакцин в короткие сроки можно разработать прививку, которая будет работать и в отношении нового варианта вируса, если такой появится.