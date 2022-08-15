Коварство вируса: Врач Малинникова перечислила существующие типы вакцин от гриппа

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Грипп является «коварной» болезнью ввиду своей изменчивости, поэтому необходимо вакцинироваться. О том, какие существуют вакцины от гриппа, «Вечерней Москве» рассказала доктор медицинских наук, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова.

По словам вирусолога, вакцина способствует выработке специфических защитных антител в ответ на введение антигенов, которые есть у изменчивого вируса. Малинникова отметила, что существует несколько типов вакцин против гриппа:

живые, которые содержат ослабленные вирусы;

инактивированные, в составе которых имеются мертвые вирусы или их отдельные частицы;

субъединичные вакцины содержат только поверхностные антигены оболочки вируса.

Из-за того, что в этих вакцинах отсутствуют внутренние антигены, их разрешено ставить детям с шести месяцев и беременным, подчеркнула Малинникова.

Она добавила, что на сегодняшний день прививки против гриппа могут обеспечить защиту от тяжелого течения болезни. На основе имеющихся вакцин в короткие сроки можно разработать прививку, которая будет работать и в отношении нового варианта вируса, если таковой появится.

13 августа директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о вакцине на основе «Спутника-V», которая работает против «дельты» и «омикрона».