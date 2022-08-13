Гинцбург рассказал о спасающей от «дельты» и «омикрона» вакцине на основе «Спутника-V»

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Способная защищать от новых вариантов «омикрона» вакцина не является новой, она создана на той же платформе, что и «Спутник V», название останется прежним, поменяется только антигенный состав, сообщил журналистам директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он пояснил, что в центре Гамалеи создана вакцина, которая содержит последовательность из «дельты» и «омикрона». По предположениям ученых, она должна хорошо защищать как от этих штаммов, так и от варианта ВА.5.

— Неправильно даже называть ее новой вакциной, потому что когда мы колемся гриппозной вакциной, каждый год у нее новый антигенный состав, но никто ее не называет новой, — заметил ученый.

Гинцбург отметил, что если проводить клинические исследования по действующему законодательству, то они займут около полугода, а к тому моменту почти наверняка появится совсем новый штамм коронавируса, пишет РИА Новости.

Накануне в Минздраве заявили, что некоторая информация говорит о том, что нейтрализующая вирус активность сывороток вакцинированных отечественными препаратами против вариантов «омикрона» ВА.1-ВА.5 снижены, однако полностью снижение эффективности не доказано.