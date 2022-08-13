В Минздраве допустили снижение эффективности вакцин от коронавируса в России

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Некоторая информация говорит о том, что нейтрализующая вирус активность сывороток вакцинированных отечественными препаратами против вариантов «омикрона» ВА.1-ВА.5 снижены, однако полностью снижение эффективности не доказано, заявил замгендиректора по экспертизе лекарственных средств Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России, профессор Вадим Меркулов.

По словам специалиста, в настоящий момент проводятся исследования, которые попробуют доказать вышеуказанное снижение эффективности. Данные, подтверждающие эту гипотезу, были получены в основном in vitro, пишет РИА Новости.

Меркулов обратил внимание на тот факт, что мировое сообщество не разработало четких критериев оценки эффективности ранее разработанных вакцин в отношении новых штаммов коронавирусной инфекции.

В минувший четверг, 11 августа, в пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что наиболее частыми симптомами штамма коронавируса «омикрон» стали небольшая температура, кашель, боль и першение в горле, а также слабость.