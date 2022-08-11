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Роспотребнадзор рассказал о новых симптомах «омикрона»

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Роспотребнадзор рассказал о новых симптомах «омикрона»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Наиболее частыми симптомами штамма коронавируса «омикрон» стали небольшая температура, кашель, боль и першение в горле, а также слабость. Об этом в четверг, 11 августа, сообщили в пресс-службе Роспотребнадора.

— В большинстве случаев болезнь протекает легко, поэтому многие пациенты болеют дома, под наблюдением участкового врача, — говорится в сообщении.

Потеря обоняния при «омикроне» теперь практически не встречается, несмотря на сильную распространенность этого симптома в самом начале пандемии COVID-19, сообщается в Telegram-канале «Ваш Роспотребнадзор».

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Ученый-генетик из США Дмитрий Прусс сообщил об обнаружении в РФ нового штамма коронавируса, представляющего собой гибрид вариантов «омикрон» и «дельта». По его словам, это большая редкость, так как штамм «дельта» почти исчез.

Он подчеркнул, что больше нигде в мире этот вид COVID-19 пока не выявлен, поэтому, вероятнее всего, его родина — Россия, а его распространенность пока невелика, по крайней мере, в Санкт-Петербурге, где проводил исследования Институт гриппа. Всего в России обнаружили шесть случаев заражения «дельтакроном».

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