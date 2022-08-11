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Шесть случаев заражения «дельтакроном» выявлено в России

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Шесть случаев заражения «дельтакроном» выявлено в России
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В России обнаружили шесть случаев заражения гибридным вариантом коронавируса «дельтакрон». Об этом в четверг, 11 августа, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

— По состоянию на 10 августа в базу VGARus загружено шесть геномных последовательностей, отнесенных к указанному варианту COVID-19. Сиквенсы датированы июлем и началом августа. Пять образцов для исследований взяты в Санкт-Петербурге, один — в Москве, — говорится в сообщении.

Данные пациенты перенесли болезнь в легкой форме и не были госпитализированы. «Дельтакрон» — не доминирующий вид коронавирусной инфекции и не оказывает влияние на эпидемическую обстановку в стране, уточнили в ведомстве.

Новый штамм коронавируса «русский дельтакрон» был обнаружен американскими учеными 11 августа. По словам специалистов, больше нигде в мире этот вид COVID-19 пока не выявлен, поэтому, вероятнее всего, его родина — Россия.

За прошедшие 24 часа в России было выявлено 25 815 новых случаев заражения коронавирусом. При этом скончались 52 человека, еще 2525 пациентов госпитализировали в медицинские учреждения.

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