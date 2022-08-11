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В России выявили 25 815 случаев COVID-19 за сутки

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 25 815 случаев COVID-19 за сутки
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

За минувшие сутки в 85 регионах России выявили 25 815 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф» в четверг, 11 августа.

Так, за прошедшие 24 часа в стране от COVID-19 скончались 52 человека, еще 2525 пациентов госпитализировали в медицинские учреждения. Уточняется, что это на 2,3 процента меньше по сравнению с 10 августа.

В России выявили 25 815 случаев COVID-19 за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

При этом после прохождения лечения от коронавируса под присмотром специалистов в стране за сутки полностью выздоровели 14 221 человек, уточнили в сообщении.

Ученый-генетик из США Дмитрий Прусс сообщил об обнаружении в РФ нового штамма коронавируса, представляющего собой гибрид вариантов «омикрон» и «дельта». По его словам это большая редкость, так как штамм «дельта» почти исчез. Он подчеркнул, что больше нигде в мире этот вид COVID-19 пока не выявлен поэтому вероятнее всего, его родина — Россия, а его распространенность пока невелика, по крайней мере, в Санкт-Петербурге, где проводил исследования Институт гриппа.

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