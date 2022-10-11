«Весьма опасен»: врач рассказала о негативном влиянии тумана на здоровье

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В столичном регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана. Об этом предупредили в Гидрометцентре России, сообщает РИА «Новости». Как такое природное явление может отразиться на здоровье, «Вечерняя Москва» узнала у врача-иммунолога Надежды Логиной.

По словам специалиста, помимо тумана, в Москве ожидается еще и резкое колебание показателей атмосферного давления, поэтому особую бдительность нужно проявлять всем гражданам, у которых имеются проблемы с сосудами:

— Людям с вегетососудистой дистонией следует быть аккуратными, им нужно ограничить прогулки на улице и не забывать о приеме поддерживающих препаратов. Это что касается грядущего понижения атмосферного давления. А вот туман тоже может быть весьма опасен для человеческого организма.

Так, по словам собеседницы «ВМ», это природное явление может негативно сказаться на тех, у кого имеются проблемы с органами дыхания:

— Туман появляется, когда теплые слои воздуха резко остывают с образованием капелек влаги. То есть это мельчайшие капельки воды. И в них могут попадать всевозможные выбросы промышленных предприятий, выхлопные газы, а также аллергены.

Например, в тумане на протяжении долгого времени сохраняются споры плесневых грибов, остаточное содержание пыльцевых аллергенов — особенно сорных трав, которые продолжают цвести до середины сентября:

— Таким пациентам, конечно, лучше не устраивать прогулки на свежем воздухе, когда на улице туман, поскольку с вдыхаемым воздухом можно получить споры, которые обострят аллергические реакции.

Также врач призвала водителей проявлять особую внимательность во время дорожного движения, так как туман влияет на мозговую активность и вызывает сонливость, добавила собеседница «ВМ».

Для остальных горожан туман абсолютно безвреден. Обычный туман — это просто повышенная концентрация влаги, подчеркнула эксперт. И при отдельных недугах им даже полезно подышать. Например, астматикам, которым как раз показан влажный воздух, прогулка в такую погоду ничего, кроме пользы, не принесет, заключила врач-иммунолог.