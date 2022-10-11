Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Эксперт назвал оптимальный способ хранения денег

Ирина Игнатенко
Финансы
Эксперт назвал оптимальный способ хранения денег
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Президент Ассоциации Российских банков Гарегин Тосунян рассказал, как лучше хранить сбережения в настоящее время.

Эксперт отметил, что возможности приобретать доллары и евро сейчас существенно ограничены, а курс рубля значительно укрепился, поэтому наиболее выгодным вариантом хранения средств в настоящее время являются рублевые счета в банках. По вкладам можно получить от шести до восьми процентов годовых.

При этом эксперт добавил, что неизвестно, насколько устойчиво будет вести себя рубль в дальнейшем и не будет ли меняться ключевая ставка.

Также Тосунян посоветовал покупать золото, передает «Радио 1».

Ранее инвестиционный стратег Сергей Суверов отметил, что Центробанку не получится полностью закрыть рынок наличной иностранной валюты в России, поскольку на руках у населения слишком много банкнот, передает «Царьград».

До этого «Вечерняя Москва» узнала у профессора факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрия Юденкова, как правильно копить средства и в какой валюте лучше сохранять свои сбережения.

сбережения Деньги Золото
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бизнес на живых созданиях

Александр Лосото
Александр Лосото

Как снизить цены на здоровье

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Все мнения
О проекте