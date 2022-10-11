Эксперт назвал оптимальный способ хранения денег

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Президент Ассоциации Российских банков Гарегин Тосунян рассказал, как лучше хранить сбережения в настоящее время.

Эксперт отметил, что возможности приобретать доллары и евро сейчас существенно ограничены, а курс рубля значительно укрепился, поэтому наиболее выгодным вариантом хранения средств в настоящее время являются рублевые счета в банках. По вкладам можно получить от шести до восьми процентов годовых.

При этом эксперт добавил, что неизвестно, насколько устойчиво будет вести себя рубль в дальнейшем и не будет ли меняться ключевая ставка.

Также Тосунян посоветовал покупать золото, передает «Радио 1».

Ранее инвестиционный стратег Сергей Суверов отметил, что Центробанку не получится полностью закрыть рынок наличной иностранной валюты в России, поскольку на руках у населения слишком много банкнот, передает «Царьград».

До этого «Вечерняя Москва» узнала у профессора факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрия Юденкова, как правильно копить средства и в какой валюте лучше сохранять свои сбережения.