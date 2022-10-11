Российские войска выбили ВСУ из двух сел ЛНР, отодвинув линию соприкосновения

Фото: Минобороны РФ

Российские войска выбили ВСУ из двух населенных пунктов, тем самым отодвинув линию соприкосновения в ЛНР. Об этом сообщил командир добровольческого батальона «Русский легион» БАРС-13 Сергей Фомченков во вторник, 11 октября.

— Наши силы атаковали позиции противника в районе населенного пункта Терны, Новосадовое, выбив оттуда части ВС Украины, которые занимали эти поселки, — рассказал он.

Фомченков также отметил, что украинская армия пытается перерезать коммуникации и выйти в тыл подразделениям в Сватово, Кременной, Рубежном и Северодонецке. В связи с этим ВС РФ перешли к активной обороне, сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Накануне член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об ударах по объектам боевиков в подконтрольном Украине Запорожье. Они наносятся по объектам гражданской инфраструктуры, которые украинские бойцы и иностранные наемники используют в качестве военной базы.

Также недавно российские войска нанесли удар по позициям иностранных наемников, воюющих на стороне Киева в Донецкой народной республике и Харьковской области.