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Юристы объяснили, распространяется ли бронь от мобилизации на новых сотрудников

Лейла Алиева
Общество
Юристы объяснили, распространяется ли бронь от мобилизации на новых сотрудников
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Новым сотрудникам аккредитованных компаний также полагается бронь от частичной мобилизации. Об этом сообщил юрист Василий Воробьев во вторник, 11 октября.

По его словам, бронь предоставляется не только сотрудникам, которые уже работают, но и тем, кто только начал осуществлять трудовую деятельность.

— К сожалению, полной информации о бронировании у граждан нет и быть не может, так как большая часть документов, регулирующих данный процесс, имеют пометки «для служебного пользования», — отметила юрист Анастасия Билялова.

Также согласно данным на портале «Объясняем.рф», бронь предоставляется вне зависимости от того, когда сотрудник начал работать, передает «Москва 24».

На фоне проведения в стране частичной мобилизации в столице приняли меры по поддержке мобилизованных москвичей, их семей, а также добровольцев. Так, в Москве заработали горячие линии по вопросам, связанным с повестками: 122 и +7 (495) 777-77-77. В городских военкоматах были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва.

Кроме того, Минцифры запустило чат-бот «Помощник Объясняем.рф», в который добавлен раздел о частичной мобилизации. Чат-бот работает в Telegram, Viber и соцсети «ВКонтакте».

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