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Владимир Путин продлил российское продовольственное эмбарго на 2023 год

Лейла Алиева
Общество
Владимир Путин продлил российское продовольственное эмбарго на 2023 год
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин продлил на 2023 год действие указа 2014 года об антисанкциях, который предполагает продовольственное эмбарго.

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