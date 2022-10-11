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«Воздействовать на несколько направлений»: врач рассказала, как избавиться от отеков на лице

Виктория Непомнищева

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Общество
«Воздействовать на несколько направлений»: врач рассказала, как избавиться от отеков на лице
Фото: Pexels

Каждая женщина мечтает о красивом и вечно молодом лице. Однако с возрастом появляются морщины, отечность, ткани лица медленно опускаются вниз. О чем говорит отечность и как от нее избавиться, рассказала «Вечерней Москве» пластический хирург Мария Насонова.

Отечность лица — одно из проявлений возрастных изменений, ухудшения микроциркуляции крови и оттока лимфы в тканях. Поначалу ее могут провоцировать нарушения питания, плохой сон, стресс, наследственные факторы.

— Важно как можно раньше начать профилактику отеков. Это позволит сохранить красоту лица максимально долго, — сообщила врач.

Так как наш организм — единое целое и состоит из разных органов и систем, нуждающихся в нашей заботе, то воздействовать нужно сразу на несколько направлений, подчеркнула Насонова.

Во-первых, очень важны регулярный сон и прогулки на свежем воздухе. Во-вторых, утверждает специалист, необходимо следить за питанием: в рацион стоит включить пищу, богатую витаминами и минералами, нежирные сорта мяса, рыбы, птицы. При этом употребление соленой, острой, жареной пищи стоит ограничить. Также нужно не забывать о соблюдении водного баланса — выпивать до двух литров жидкости в сутки.

Важны занятия физкультурой, фитнесом, пилатесом и плаванием. Косметика должна быть качественной, подобранной по типу кожи и прошедшей дерматологический контроль.

Хорошими помощниками в борьбе с отеками станут тейпирование, ношение специальной маски, современные инъекционные противоотечные препараты и лимфодренажный массаж — после консультации врачей эстетической медицины-косметолога или пластического хирурга.

— Отдельно хотелось бы отметить лимфодренаж, то есть улучшение оттока лимфы из тканей. Суть всех лимфодренажных процедур — усилить отток лимфы от головы и шеи. Так, например, массажные движения при лимфодренажном массаже необходимо совершать в направлении от середины лица к ушам и далее вниз в направлении к сердцу, — пояснила специалист.

Появление стойких отеков на лице — это уже серьезная проблема, где нужно обращаться к врачу и проводить диагностику, выявлять причину отека, подчеркнула Насонова.

— Возрастные изменения, отечность век, не исчезающие мешки под глазами могут быть поводом обратиться не только к пластическому хирургу. При такой проблеме всегда сначала необходимо пройти лабораторные исследования и осмотр терапевта. Если проблемы со здоровьем будут исключены, можно смело делать блефаропластику — после этой операции исчезнут грыжи и надоевшие отеки вокруг глаз, — рассказала пластический хирург.

Другими причинами отеков лица и в том числе век могут быть заболевания почек, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания щитовидной железы и многие другие. В подобных ситуациях необходимо тщательное дообследование узких специалистов и лечение общего заболевания, заключила Насонова.

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