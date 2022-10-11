Почти 860 тысяч тонн вторсырья собрали за восемь месяцев в Москве

За восемь месяцев текущего года в рамках программы раздельного сбора мусора в столице собрали почти 860 тысяч тонн вторсырья. Об этом во вторник, 11 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
— За январь — август при сортировке выделено и направлено на переработку почти 860 тысяч тонн вторсырья, что на 41 процент больше аналогичного предыдущего показателя. Эта динамика еще раз подтверждает, что программа раздельного сбора мусора эффективна и востребована москвичами, — отметил он.
В прошлом году в столице собрали рекордный объем вторсырья, он составил более миллиона тонн. Для удобства выбрана простая двухконтейнерная система. Так, во дворах и рядом с объектами социальной сферы установлено более 60 тысяч брендированных контейнеров и оборудовано свыше 22 тысяч контейнерных площадок, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».
В сентябре в рамках экологических соревнований «Чистые игры» жители Новой Москвы собрали 2625 килограммов отходов, включая различные виды вторсырья, которое будет направлено на переработку.