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Приметы и советы

Почти 860 тысяч тонн вторсырья собрали за восемь месяцев в Москве

Лейла Алиева
Город
Почти 860 тысяч тонн вторсырья собрали за восемь месяцев в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

За восемь месяцев текущего года в рамках программы раздельного сбора мусора в столице собрали почти 860 тысяч тонн вторсырья. Об этом во вторник, 11 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— За январь — август при сортировке выделено и направлено на переработку почти 860 тысяч тонн вторсырья, что на 41 процент больше аналогичного предыдущего показателя. Эта динамика еще раз подтверждает, что программа раздельного сбора мусора эффективна и востребована москвичами, — отметил он.

В прошлом году в столице собрали рекордный объем вторсырья, он составил более миллиона тонн. Для удобства выбрана простая двухконтейнерная система. Так, во дворах и рядом с объектами социальной сферы установлено более 60 тысяч брендированных контейнеров и оборудовано свыше 22 тысяч контейнерных площадок, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

В сентябре в рамках экологических соревнований «Чистые игры» жители Новой Москвы собрали 2625 килограммов отходов, включая различные виды вторсырья, которое будет направлено на переработку.

Вторсырье Москва Мусор
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