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Почти три тонны мусора собрали жители Новой Москвы на «Чистых играх»

Ирина Игнатенко
Общество
Почти три тонны мусора собрали жители Новой Москвы на «Чистых играх»
Фото: pixabay.com

Более 2,6 тонны отходов собрали жители Новой Москвы в рамках экологических соревнований «Чистые игры». Мероприятие прошло 17 сентября при поддержке Российского экологического оператора. Победителями стали представители команды «Новое поколение».

Участники мероприятия разбились на команды и на скорость очищали территории от мусора. За время соревнований было собрано 2625 килограммов отходов, включая различные виды вторсырья, которое будет направлено на переработку.

— РЭО поддерживает подобные проекты, ведь они направлены на популяризацию таких базовых вещей, как чистота, экология, гражданская активность. А форма игры — это отличный инструмент вовлечения людей в экоповестку, — отметил глава РЭО Денис Буцаев.

Впервые подобные соревнования провели в Петербурге. Затем их стали проводить и в других городах России, передает «360».

До этого генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Магаданской области Сергей Носов обсудили развитие инфраструктуры в регионе, а также строительство нового объекта обработки и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО).

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