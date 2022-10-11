Пешехода сбили на юге столицы

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Россия, Москва, Шипиловская улица, 42/30 Карта всех событий

Пешехода сбили на юге Москвы. Об этом во вторник, 11 октября, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В пресс-службе сообщили, что дорожно-транспортное происшествие произошло на Шипиловской улице в районе дома 42/30. Пешеход, попавший под машину, пересекал проезжую часть в неположенном месте. Оперативные службы города уже прибыли по адресу.

Обстоятельства происшествия уточняются. Движение в районе ДТП не затруднено, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одна авария с участием пешехода произошла в столице 9 октября. Автомобиль сбил человека на самокате в Ново-Переделкине.